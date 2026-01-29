Владельцам смартфонов рекомендовали не спешить включать телефон после холода

Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков рекомендовал не пытаться сразу включать смартфон, если он разрядился на холоде, а дать устройству время отогреться при комнатной температуре. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По его словам, быстрая разрядка телефона на морозе является нормальным физическим процессом, связанным с особенностями работы литий-ионных аккумуляторов. При низких температурах химические реакции внутри батареи замедляются, из-за чего устройство может резко терять заряд, выключаться при наличии остаточного процента или некорректно отображать уровень батареи. В таких случаях эксперт советует оставить смартфон в теплом помещении на 20-40 минут и только после этого включать его.

Зыков отметил, что для снижения риска разрядки важно минимизировать контакт гаджета с холодным воздухом. Он рекомендовал носить телефон во внутреннем кармане одежды, где температура выше, чем во внешних карманах.

Эксперт также подчеркнул, что даже непродолжительное пребывание на морозе может привести к резкому падению заряда, особенно у устройств с изношенной батареей. Кроме того, активное использование смартфона на улице в холодную погоду дополнительно нагружает аккумулятор и усиливает эффект разрядки, передает «Радиоточка НСН».

