Владельцам смартфонов рекомендовали не спешить включать телефон после холода
Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков рекомендовал не пытаться сразу включать смартфон, если он разрядился на холоде, а дать устройству время отогреться при комнатной температуре. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.
По его словам, быстрая разрядка телефона на морозе является нормальным физическим процессом, связанным с особенностями работы литий-ионных аккумуляторов. При низких температурах химические реакции внутри батареи замедляются, из-за чего устройство может резко терять заряд, выключаться при наличии остаточного процента или некорректно отображать уровень батареи. В таких случаях эксперт советует оставить смартфон в теплом помещении на 20-40 минут и только после этого включать его.
Зыков отметил, что для снижения риска разрядки важно минимизировать контакт гаджета с холодным воздухом. Он рекомендовал носить телефон во внутреннем кармане одежды, где температура выше, чем во внешних карманах.
Эксперт также подчеркнул, что даже непродолжительное пребывание на морозе может привести к резкому падению заряда, особенно у устройств с изношенной батареей. Кроме того, активное использование смартфона на улице в холодную погоду дополнительно нагружает аккумулятор и усиливает эффект разрядки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
- В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
- Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
- Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина
- Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
- В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов
- На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни
- Около 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье
- ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным
- В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru