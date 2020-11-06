Академик РАН: перчатки не защищают от коронавируса

Более того, перчатки являются агрегатором кишечных бактерий и других микроорганизмов, а люди все равно касаются ими лица, при этом все эти микроорганизмы на руках погибают за счет иммунной системы человека, а на перчатках они сохраняются.

Также академик весьма скептичен к поливке улиц хлоркой, так как многие микроорганизмы в итоге выработают устойчивость к дезинфекции и потом с ними будет сложнее бороться.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее подверг критике заявления своих коллег о бесполезности многоразовых перчаток для защиты от COVID-19.

Две недели назад глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил бесплатно раздавать маски в общественных местах: магазинах, кафе, фитнес-клубах. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».

