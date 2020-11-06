Академик РАН: перчатки не защищают от коронавируса
Перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, помогают заразиться другими заболеваниями, что раньше предотвращала естественная защита рук, приводит «Интерфакс» слова завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева.
«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках - люди страдают дерматитом. Руки - наша защита, часть врожденного иммунного ответа», - сказал Зверев.
Более того, перчатки являются агрегатором кишечных бактерий и других микроорганизмов, а люди все равно касаются ими лица, при этом все эти микроорганизмы на руках погибают за счет иммунной системы человека, а на перчатках они сохраняются.
Также академик весьма скептичен к поливке улиц хлоркой, так как многие микроорганизмы в итоге выработают устойчивость к дезинфекции и потом с ними будет сложнее бороться.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее подверг критике заявления своих коллег о бесполезности многоразовых перчаток для защиты от COVID-19.
Две недели назад глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил бесплатно раздавать маски в общественных местах: магазинах, кафе, фитнес-клубах. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».
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