Онищенко раскритиковал медиков за сомнения в эффективности перчаток против COVID

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда" подверг критике заявления своих коллег о бесполезности многоразовых перчаток для защиты от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Инфекционист рассказал, как правильно пользоваться медицинскими перчатками

Резонансное мнение ранее высказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он сообщил, что многоразовые матерчатые перчатки бесполезны для профилактики заболевания, кроме того, они могут вызывать большее количество заболеваний, ведь под ними скапливаются болезнетворные микроорганизмы.

Чуланов также отметил, что защитить от COVID могут лишь одноразовые медицинские перчатки и антисептики, если их правильно использовать: чаще менять и не трогать ими лицо.

Онищенко подчеркнул, что "на 100%" нельзя предотвратить заражение никакими средствами защиты, в том числе и маской, однако отметил, что подобные заявления специалистам нельзя выносить в публичное поле, так как это стимулирует несоблюдение норм профилактики среди населения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:КоронавирусМинздравГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры