Онищенко раскритиковал медиков за сомнения в эффективности перчаток против COVID

Резонансное мнение ранее высказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он сообщил, что многоразовые матерчатые перчатки бесполезны для профилактики заболевания, кроме того, они могут вызывать большее количество заболеваний, ведь под ними скапливаются болезнетворные микроорганизмы.

Чуланов также отметил, что защитить от COVID могут лишь одноразовые медицинские перчатки и антисептики, если их правильно использовать: чаще менять и не трогать ими лицо.

Онищенко подчеркнул, что "на 100%" нельзя предотвратить заражение никакими средствами защиты, в том числе и маской, однако отметил, что подобные заявления специалистам нельзя выносить в публичное поле, так как это стимулирует несоблюдение норм профилактики среди населения.

