В Госдуме нашли способ убедить всех россиян носить маски и перчатки
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какими методами возможно стимулировать россиян к ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса. Об этом пишет радио Sputnik.
Нилов предложил бесплатно раздавать маски в общественных местах: магазинах, кафе, фитнес-клубах. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».
Парламентарий подчеркнул важность диалога со старшими группами населения, которые находятся в группе риска и часто нарушают требования врачей по самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты. Он предложил наладить контакт с пенсионерами через социальную рекламу.
В воскресенье в Дептрансе Москвы сообщили, что с новой недели наличие масок и перчаток будет проверяться на всех станциях метро.
По состоянию на 23 октября в России зафиксированы рекордные 17,3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.
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