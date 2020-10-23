В Госдуме нашли способ убедить всех россиян носить маски и перчатки

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какими методами возможно стимулировать россиян к ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса. Об этом пишет радио Sputnik.

Нилов предложил бесплатно раздавать маски в общественных местах: магазинах, кафе, фитнес-клубах. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».

Парламентарий подчеркнул важность диалога со старшими группами населения, которые находятся в группе риска и часто нарушают требования врачей по самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты. Он предложил наладить контакт с пенсионерами через социальную рекламу.

В воскресенье в Дептрансе Москвы сообщили, что с новой недели наличие масок и перчаток будет проверяться на всех станциях метро.

По состоянию на 23 октября в России зафиксированы рекордные 17,3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.



