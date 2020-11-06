Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса. По его словам, люди умирают ежедневно и от других болезней.
Он напомнил, что люди умирают от инфарктов, инсультов, онкологии, а также других болезней легких, печени, травм и других инфекций.
««Может быть, будет справедливо дополнять их еще несколькими строчками? Ведь, казалось бы, логично приводить статистику в рамках общей картины? Но никто и никогда такую таблицу публиковать не будет», — написал доктор в Telegram.
Мясников напомнил, что за день от разных причин умирают более 116 тысяч человек. По его словам, на этом фоне число погибших от COVID-19 выглядит небольшим.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН раскрыла простой способ не заболеть коронавирусом без вакцины. По ее словам, для этого нужно избегать стресса, ненормированного графика работы, правильно питаться и заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, желательно не иметь вредных привычек. В таком случае иммунная система будет устойчива к любым вирусам.
За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения COVID-19. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране с достигло 1 733 440 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru