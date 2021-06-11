Адвокат Карабанов назвал незаконным снижение возраста брокеров до 12 лет

«Инициатива незаконна и противоречит здравому смыслу. Есть такое понятие, как дееспособность и правоспособность. Например, водительские права человек может получить с 18 лет, огнестрельное оружие получить с 18 лет, алкоголь имеет право покупать тоже с 18 лет. В данном случае учитываются психологические аспекты, с помощью которых определен возраст, с которого человек может осознавать то, что он делает, и подвергаться уголовной ответственности. Ребенок 12 лет не может осознавать то, что он делает и нести за это ответственность. Не каждый ребенок 12 лет может вовремя выполнить домашнее задание, он не может участвовать в серьезных финансовых сделках. Хочу задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину: до каких пор люди, занимающие серьезные должности, будут предлагать заведомо незаконные инициативы и не нести за это никакой ответственности?» - заявил он.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в НСН заявил, что цифровизация неизбежно коснется детей и надо подготовить их к этому.