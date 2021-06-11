Клименко посоветовал создать приложение для детей, играющих на бирже
Бывший советник президента РФ по развитию интернета посоветовал Центробанку присмотреться к опыту работы с детскими картами.
Центробанк должен завести приложение для детей, играющих на бирже, сообщил экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«Как сейчас организована история с детскими карточными счетами: у них есть собственное приложение, и есть собственный контроль. Если иметь в виду, что эта система будет тиражирована, банк сделает свое приложение по акциям, то, честно говоря, я не вижу в этом ничего плохого, если все это находится в правовом поле. Здесь вопрос в том, действительно ли игра на бирже ведет к росту азарта и зависимости. Но как технарь, я за любое развитие “цифры”» - заявил Клименко.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала главную проблему современных детей.
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