«Не надо спасать». Клименко призвал не бояться обучать детей финансовой грамотности

«Мне кажется, смешивать вместе Бузову, Моргенштерна и Милохина вместе можно, но теплое не надо сравнивать с красным. Сама по себе инициатива ЦБ не определяющая. Надо заниматься тем, чтобы с детства была финансовая грамотность. Мы боимся проигрыша денег. Многие рассказывают, что в ЦБ работают рептилоиды, но я там был, там работают прекрасные люди. Не надо никого запугивать, мы просто проваливаемся в цифровизацию, и надо на это реагировать, детей спасать не надо», - отметил он.

Инициатива Центробанка, разрешающая детям с 12 лет торговать на бирже, направлена на разрушение психики и ментальных ценностей, сообщил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.