«Не надо спасать». Клименко призвал не бояться обучать детей финансовой грамотности

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в НСН призвал активнее обучать детей финансовой грамотности в разных ее проявлениях.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в НСН заявил, что цифровизация неизбежно коснется детей и надо подготовить их к этому.

Родительский Комитет отверг идею ЦБ разрешить детям торговать на бирже

«Мне кажется, смешивать вместе Бузову, Моргенштерна и Милохина вместе можно, но теплое не надо сравнивать с красным. Сама по себе инициатива ЦБ не определяющая. Надо заниматься тем, чтобы с детства была финансовая грамотность. Мы боимся проигрыша денег. Многие рассказывают, что в ЦБ работают рептилоиды, но я там был, там работают прекрасные люди. Не надо никого запугивать, мы просто проваливаемся в цифровизацию, и надо на это реагировать, детей спасать не надо», - отметил он.

Инициатива Центробанка, разрешающая детям с 12 лет торговать на бирже, направлена на разрушение психики и ментальных ценностей, сообщил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ДетиГерман Клименко
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