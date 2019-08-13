Малоземов убежден, что скандалы с домогательствами пошли бы российскому обществу на пользу

Сергей Малоземов: «Смягчение нравов в нашей исправительной системе, избавление от элементов ГУЛАГа можно только приветствовать. Каждый, конечно, думает, что не попадёт в её руки, но мы же понимаем, что от тюрьмы и от сумы зарекаться не стоит. К тому же отношение к заключенным, конечно, является важным показателем общего климата в стране. И у нас с зашкаливающим уровнем агрессии всё это, конечно, очень нужно», - отметил он в беседе с НСН.

