Малоземов убежден, что скандалы с домогательствами пошли бы российскому обществу на пользу
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться. За прошедшие сутки она снизилась на 6%. Напомним, что режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.
Сергей Малоземов: «Официальные данные радуют. Хотелось бы, правда, тщательного расследования информации о том, что поджогами кое-кто скрывал незаконные рубки. Леса Сибири, в конце концов, наше национальное достояние, и мир рассчитывает на них в борьбе с глобальным потеплением. А они, получается, наоборот, дымят, а не поглощают гадость из атмосферы», - подчеркнул автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Ещё одна звёздная карьера может закончиться из-за обвинений в сексуальных домогательствах. На этот раз в центре внимания следственных органов и прессы — испанский оперный певец Пласидо Доминго. Сразу восемь певиц и одна танцовщица заявили, что Доминго склонял их к интимной близости, обещая роли, и мешал карьере, получив отказ. Также, по данным СМИ, уже несколько десятков театральных артистов подтвердили, что были свидетелями непристойного поведения певца. Сам он всё отрицает.
Сергей Малоземов: «Можно, конечно, много говорить о том, что движение против домогательств периодически перегибает палку, и мужчины уже начинают бояться даже просто заговорить с женщиной... но когда столько свидетельств, значит, безобразия и правда были. Тем более, что в России ситуация ещё, мягко говоря, далека от таких перегибов. И оздоровлению обстановки в обществе пара таких же скандалов, я полагаю, могла бы поспособствовать», - заявил он НСН.
В следственных изоляторах и колониях могут появиться хосписы
Минюст разработал приказ о создании в следственных изоляторах и колониях хосписов для безнадежно больных заключенных. Туда будут отправлять, «если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи».
Сергей Малоземов: «Смягчение нравов в нашей исправительной системе, избавление от элементов ГУЛАГа можно только приветствовать. Каждый, конечно, думает, что не попадёт в её руки, но мы же понимаем, что от тюрьмы и от сумы зарекаться не стоит. К тому же отношение к заключенным, конечно, является важным показателем общего климата в стране. И у нас с зашкаливающим уровнем агрессии всё это, конечно, очень нужно», - отметил он в беседе с НСН.
В Японии разработали растворимую лапшу будущего
В Японии разработали растворимую лапшу будущего. Сообщается, что сделана исключительно полезной и полноценной (но всё так же дешёвой и быстрой в приготовлении).
Сергей Малоземов: «Стоимость составит 5 долларов за шесть порций. Внутри будет сердцевина из концентрата витаминов, минералов и белков, вокруг — оболочка из лапши. В которой на 40 процентов меньше муки, чем обычно. Когда появится в продаже, будет интересно попробовать! Среди вкусов заявлены свинина с зеленым луком, кокос с кинзой, пряное масло, том-ям с лемонграссом и сычуаньский перец. Когда быстрая еда становится полезной, это весьма привлекает», - констатировал Сергей Малоземов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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