Экс-сенатор: Закон о харрасменте лишит женщин цветов

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в беседе с НСН поддержал идею приравнять уголовную ответственность за домогательство сексуального характера к изнасилованию. По его словам, в этом вопросе главное – найти четкие формулировки в законе, чтобы избежать негативных последствий.

«Сексуальные домогательства – безобразное явление нашей жизни. Они должны быть исключены или минимизированы. Я думаю, что такую ответственность вводить надо, но четко квалифицируя, что является уголовным преступлением. Очень важно в законе правильно изложить объективную сторону преступления, в чем это конкретно должно выражаться. Чтобы нельзя было обвинить любого мужчину, который проявляет какие-то знаки внимания к женщине, в сексуальном домогательстве. Здесь должно быть очень четкое разграничение. Потому что вообще пострадают от этого сами женщины, если мужчину будет бояться проявлять знаки внимания, дарить цветы, говорить какие-то комплименты. Это же ненормально! Это может вызвать другую реакцию: снижение рождаемости, снижение количества браков и гомосексуализм. Я не думаю, что это наша цель. Конечно, с точки зрения юридической квалификации здесь могут быть определенные сложности, но их вполне возможно преодолеть. Нужно найти четкие формулировки в законе. Ну, и, конечно, много будет зависеть от практики. С практикой уже сложнее, конечно, потому что многое будет зависеть от усмотрения следователя и суда», - заключил он.

Ранее писательница Лена Ленина в эфире НСН заявила, что в скором времени от домогательств начнут страдать мужчины. По ее словам, женщины стали сильнее и именно поэтому наверняка увеличилось число сексуально притесняемых мужчин.

