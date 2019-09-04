Неадекватный поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой

Актрису Марию Миронову уже несколько лет преследует неадекватный поклонник. Мужчину зовут Дмитрий Барановский. Он установил слежку за артисткой и принуждает ее вступить с ним в отношения.

Адвокат Мироновой рассказал, что еще три года назад они писали заявление на поклонника, тогда же выяснилось, что у мужчины не все в порядке с головой и ранее он лежал в специализированной клинике, сообщает сайт KP.Ru.

В свое время мужчина подарил актрисе телефон, на котором было установлено шпионское программное обеспечение. В результате поклонник несколько месяцев собирал личную информацию о Мироновой и угрожал предать ее огласке.

До возбуждения уголовного дела не дошло, так как воздыхатель написал расписку, в которой обязался более не шантажировать артистку.

