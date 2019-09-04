Неадекватный поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой
Актрису Марию Миронову уже несколько лет преследует неадекватный поклонник. Мужчину зовут Дмитрий Барановский. Он установил слежку за артисткой и принуждает ее вступить с ним в отношения.
Адвокат Мироновой рассказал, что еще три года назад они писали заявление на поклонника, тогда же выяснилось, что у мужчины не все в порядке с головой и ранее он лежал в специализированной клинике, сообщает сайт KP.Ru.
В свое время мужчина подарил актрисе телефон, на котором было установлено шпионское программное обеспечение. В результате поклонник несколько месяцев собирал личную информацию о Мироновой и угрожал предать ее огласке.
До возбуждения уголовного дела не дошло, так как воздыхатель написал расписку, в которой обязался более не шантажировать артистку.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ сообщили о скорой отставке главы Минпромторга Мантурова
- «Зелёный патруль» усомнился в рейтинге самых загрязненных городов России
- Кремль отказался анонсировать дату обмена с Украиной
- «Фризиуму» дадут зеленый свет. Минздрав обещает зарегистрировать психотропное лекарство
- Мировые новости на завтрак: Финляндия вступилась за РФ, а в Британии выступили против Джонсона