Адвокат посоветовал оскорбленной россиянке жаловаться на Водонаеву в Роскомнадзор

В генеральную прокуратуру РФ поступило заявление многодетной матери, которую возмутил пост блогера Алены Водонаевой, где та назвала малообеспеченные многодетные семьи «необразованным быдлом». Как пишет «Интерфакс», женщина заявила, что считает высказывания бывшей участницы телешоу «Дом-2» унижением человеческого, женского и материнского достоинства. Она добавила, что не имеет возможности зарабатывать большие деньги, однако убеждена, что это не дает права Водонаевой «сеять среди людей ненависть и презрение, обзывая и высмеивая малообеспеченных людей».

Женщина требует провести прокурорскую проверку и принять меры в отношении Водонаевой по факту совершения действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что Генеральная прокуратура не рассматривает подобные заявления. По его словам, наиболее подходящим местом для такого обращения является Роскомнадзор.