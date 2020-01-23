Адвокат посоветовал оскорбленной россиянке жаловаться на Водонаеву в Роскомнадзор
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН прокомментировал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой наказать блогершу за оскорбительные высказывания.
В генеральную прокуратуру РФ поступило заявление многодетной матери, которую возмутил пост блогера Алены Водонаевой, где та назвала малообеспеченные многодетные семьи «необразованным быдлом». Как пишет «Интерфакс», женщина заявила, что считает высказывания бывшей участницы телешоу «Дом-2» унижением человеческого, женского и материнского достоинства. Она добавила, что не имеет возможности зарабатывать большие деньги, однако убеждена, что это не дает права Водонаевой «сеять среди людей ненависть и презрение, обзывая и высмеивая малообеспеченных людей».
Женщина требует провести прокурорскую проверку и принять меры в отношении Водонаевой по факту совершения действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что Генеральная прокуратура не рассматривает подобные заявления. По его словам, наиболее подходящим местом для такого обращения является Роскомнадзор.
«Причем тут Генеральная прокуратура? Здесь же гражданский исковой порядок защиты чести и достоинства. За этим и за возмещением возможного вреда ей надо обращаться в суд. Это же личное отношение. Кто-то кого-то оскорбил. Если там нет персонального оскорбления, то вряд ли что-то получится, потому что было сказано обобщенно. Здесь скорее следует обращаться в Роскомнадзор – структуру, которая блокирует СМИ и блогеров, распространяющих экстремистские или ярко выраженные неэтичные материалы. Эти оскорбительные заявления могут быть основанием для обращения с целью закрытия такого блога. А прокуратура этим не занимается», - добавил он.
25 декабря 2019 года в своем профиле в Instagram Водонаева, имеющая более двух миллионов подписчиков, написала: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем... Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по 3-4 ребенка». Эти слова вызвали общественный резонанс. Высказывание Водонаевой раскритиковали политики и медийные лица.
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