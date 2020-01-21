Володин призвал наказать «бесстыдницу» Водонаеву за оскорбление россиян
Вызывающее поведение телеведущей и экс-участницы шоу «Дом-2» Алены Водонаевой обсудили в ходе заседания Государственной Думы. Ранее та заявила, что выдача материнского капитала за первенцев приведет к тому, что в стране начнут больше рожать «нищие россияне и быдло».
На слова Водонаевой обратил внимание депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, при этом парламентарий упрекнул СМИ в том, что те начали звать телеведущую на прямые эфиры.
«Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница», - заявил в ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин добавил, что Водонаеву следует оштрафовать в рамках принятого недавно закона об оскорблении общества.
Ранее телеведущую раскритиковала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она назвала слова Водонаевой «оскорбительным бредом».
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил Водонаевой отправкой в Сибирь, где та будет «пилить лес». По мнению парламентария, ей стоит «проветрить мозг» в течение одного года, пишут «Дни.ру».
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