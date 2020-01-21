Водонаева объяснила слова о «рожающем быдле» в видеообращении на YouTube

В первую очередь, телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что «столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути». При этом она отметила, что не собирается отказываться от своих слов. Телеведущая подчеркнула, что категорически не принимает ситуацию, при которой люди ищут способ обналичить маткапитал и потратить деньги на себя, а не на улучшение жизненных условий или на ребенка.

Напомним, гнев общественности вызвал пост экс-участницы «Дома-2» в Instagram. Он появился в социальной сети телеведущей после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. ТВодонаева высказала мнение о том, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради денег в качестве материнского капитала».

Кстати, скандальное заявление Алены Водонаевой обсудили и в ходе заседания Госдумы. На него обратил внимание депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. При этом, парламентарий упрекнул СМИ в том, что те начали звать телеведущую на прямые эфиры. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что телеведущая «оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница». Между тем, депутат Госдумы Виталий Милонов был не так сдержан в своих оценках. Он назвал Водонаеву «порнозвездой средней руки» с «куриными мозгами».

