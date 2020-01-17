Телеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала увеличение материнского капитала для многодетных семей. Такой шаг она считает необдуманным и даже катастрофическим, пишет Ura.ru.

По мнению Водонаевой, мера станет роковой для будущих поколений, «если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей. Семьям с тремя детьми помогут с ипотекой дополнительно на 450 тысяч рублей – общая сумма выплат превысит миллион.

Водонаева не так давно предложила россиянкам «не рожать рабов», заявив, что презирает тех, кто у кого много детей при недостаточном доходе. Её высказывание резко раскритиковал актер Иван Охлобыстин. Как пишут «Дни.ру», он назвал Водонаеву «дамой с пониженной социальной ответственностью».

