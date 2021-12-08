«Доказать невозможно»: Юрист опроверг волну штрафов за отсутствие маски по фото из соцсетей
Фотографии нарушений, выложенные в интернете, может стать лишь сигналом для проверки и проведения контрольной фотосъемки, рассказал адвокат Алексей Попов.
Фотографии правонарушений и раньше приобщали к материалам дела, поэтому для рядовых россиян из-за нового решения суда ничего не поменяется, заверил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя. Такое постановление приняла коллегия по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
«Принципиально нового здесь нет ничего. Конкретный суд при конкретных обстоятельствах определяет допустимость тех или иных доказательств. И равно как свидетельские показания, объяснения сотрудников магазина, представителей Роспотребнадзора могут быть приобщены к делу, так и любые фото- и видеоматериалы, если только они относимы и достоверны, то есть это фото не из соседнего магазина. Суд счел, что те, кто делал фотографии, и сами эти фотографии подтверждают события административного правонарушения. Наличие вины и прочие обстоятельства устанавливает уже Роспотребнадзор, то есть не было ли это случайным снятием маски, обслуживал ли он клиентов в таком виде. В самом магазине может быть видеосъемка, также сами сотрудники Роспотребнадзора могут ее произвести. Даже если прохожий или посетитель сфотографирует данный факт и представит его в Роспотребнадзор, это его право законное, это будет доказательство. Главное – это устранить факт возможной подделки, модификации фотографии. При фиксации административных правонарушений вполне допустимо [использовать фотографии], тут нет никакого процессуального порядка. Это не вопрос дачи взятки, например, и не вопрос правонарушений на дороге, которые автоматически на дороге фиксируются», - объяснил юрист.
При этом Попов отметил, что фотографии из соцсетей не начнут приобщать к материалам подобных дел.
«Фотографии, которые прошли обработку и были выложены в соцсети, вряд ли могут использованы в качестве доказательства. Должно быть четко указано, каким устройством сделана фотография, кем она сделана, у этого лица должны быть взяты соответствующие объяснения, поскольку оно является свидетелем. Если это сотрудники Роспотребнадзора, то требования еще более строгие, должно быть зафиксировано в протоколе, что велась фотосъемка аппаратом с такими-то серией и номером, возможно, будут вопросы о сертификации оборудования. То, что где-то было выложено кем-то – это не соответствует чисто формальным критериям. Просто взять из сети фотографии и представить их в качестве доказательств нарушения, думаю, никак невозможно. Это может быть лишь сигналом для проверки и проведения контрольной фотосъемки, если много посетителей какого-то заведения выложили в сеть фотографии, на которых запечатлены официанты и продавцы без масок», - заключил адвокат.
Накануне, 7 декабря, в столичном Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ) «Рязанский» 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта по поводу маски. Двое человек погибли.
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