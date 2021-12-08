«Доказать невозможно»: Юрист опроверг волну штрафов за отсутствие маски по фото из соцсетей

При этом Попов отметил, что фотографии из соцсетей не начнут приобщать к материалам подобных дел.

«Фотографии, которые прошли обработку и были выложены в соцсети, вряд ли могут использованы в качестве доказательства. Должно быть четко указано, каким устройством сделана фотография, кем она сделана, у этого лица должны быть взяты соответствующие объяснения, поскольку оно является свидетелем. Если это сотрудники Роспотребнадзора, то требования еще более строгие, должно быть зафиксировано в протоколе, что велась фотосъемка аппаратом с такими-то серией и номером, возможно, будут вопросы о сертификации оборудования. То, что где-то было выложено кем-то – это не соответствует чисто формальным критериям. Просто взять из сети фотографии и представить их в качестве доказательств нарушения, думаю, никак невозможно. Это может быть лишь сигналом для проверки и проведения контрольной фотосъемки, если много посетителей какого-то заведения выложили в сеть фотографии, на которых запечатлены официанты и продавцы без масок», - заключил адвокат.

Накануне, 7 декабря, в столичном Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ) «Рязанский» 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта по поводу маски. Двое человек погибли.

