Хабенский задолжал за коммунальные услуги
8 июня 202509:01
Мировой суд в Москве взыскал с российского актёра Константина Хабенского задолженность по оплате платежей по коммунальным услугам, сообщает РИА Новости.
Судебный приказ вынесен о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло, электроэнергию.
Взыскателем является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города. Сумма долга и период неоплаты неизвестны.
Ранее Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru