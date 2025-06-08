Хабенский задолжал за коммунальные услуги

Мировой суд в Москве взыскал с российского актёра Константина Хабенского задолженность по оплате платежей по коммунальным услугам, сообщает РИА Новости.

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Судебный приказ вынесен о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло, электроэнергию.

Взыскателем является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города. Сумма долга и период неоплаты неизвестны.

Ранее Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство "РИА Новости"
ТЕГИ:Долги ЖКХКонстантин Хабенский

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