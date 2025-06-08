Хабенский задолжал за коммунальные услуги

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Указ Путина: Работникам будут снижать премии при дисциплинарном взыскании

Украинский депутат: Зеленский больше не считается с Трампом

СМИ: NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX из-за конфликта Трампа и Маска

Ранее Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Судебный приказ вынесен о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло, электроэнергию.

Мировой суд в Москве взыскал с российского актёра Константина Хабенского задолженность по оплате платежей по коммунальным услугам, сообщает РИА Новости.

Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты жителям Курской области

ВС РФ уничтожили хранилище боеприпасов в Тернополе Правительство РФ выделит более 33 млн рублей на единовременные выплаты жителям Курской области Губернатор Калифорнии Ньюсом пригрозил отказом от уплаты федеральных налогов Мариинский и Большой театр закроют сезон обменными гастролями

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: