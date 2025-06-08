В МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками

Также отмечается, что одним из лучших способов избавления от аферистов является выдумывание необычных ответов для того, чтобы запутать мошенников. Кроме того, в МВД посоветовали гражданам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, либо использовать голосовые помощники для телефонных бесед.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники начали арендовать аккаунты россиян в мессенджерах.