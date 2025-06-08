В МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками

При разговоре с телефонными мошенниками следует притвориться неподходящей жертвой, чтобы они утратили интерес к собеседнику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Также отмечается, что одним из лучших способов избавления от аферистов является выдумывание необычных ответов для того, чтобы запутать мошенников. Кроме того, в МВД посоветовали гражданам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, либо использовать голосовые помощники для телефонных бесед.

Ранее «Известия» сообщили, что мошенники начали арендовать аккаунты россиян в мессенджерах.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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