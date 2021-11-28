«Диалога-то нет». Главврач больницы им. Филатова - о взаимодействии с антипрививочниками
По мнению главного врача городской клинической больницы им. Филатова №15 Валерия Вечорко, диалога с антиваксерами, которых пригласили в «красную зону» больницы, не получилось. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».
«Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают <...> Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...» — цитирует Вечорко Газета.ru.
Антипрививочников при посещении больницы попросили надеть защитные маски, чтобы пройти в «красную зону», но большинство из них проигнорировали просьбу. Те, кто это сделал, провели в учреждении, как сказал Вечорко, полтора-два часа и при этом вели себя вызывающе. Об этом пишут «Известия».
По словам главврача филатовской больницы, медики не смогли наладить диалог с антипрививочниками.
«У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...» — заключил Валерий Вечорко.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение о том, что письмо врачей к противникам вакцинации от COVID-19 с приглашением в «красную зону» является признаком отчаяния и может грозить его авторам уголовной ответственностью.
«Давайте, если эти (противники вакцинации – прим. НСН) ради хайпа согласятся пойти в эту зону, чтобы лишний раз о себе напомнить и показать свое псевдомужество, поищем другие пути для убеждения. Хотя, я надеюсь, что это письмо как-то образумит всю эту разношерстную компанию, которая совершенно безответственно призывает людей рисковать своим здоровьем и жизнью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Авторами обращения стали 11 врачей. В их числе, в частности, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
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