В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото
В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
Сообщается, что по делам о нарушении масочного режима не обязательно будет проводить расследование и назначать экспертизы. Теперь можно просто составить протокол и сфотографировать нарушителя.
Ранее представители продуктового магазина из московского района Люблино направили жалобу в Верховный суд в связи с тем, что сотрудники районной управы во время проверки оштрафовали торговую точку на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Представители магазина нажаловались на то, что ведомство не провело фото экспертизу и не допросило понятых.
В суде отметили, что кадры, на которых сотрудник магазина находится без средств индивидуальной защиты, приобщены к материалам дела и не нуждаются в проверке, так как их достоверность доказана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru