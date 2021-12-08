В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Сообщается, что по делам о нарушении масочного режима не обязательно будет проводить расследование и назначать экспертизы. Теперь можно просто составить протокол и сфотографировать нарушителя.