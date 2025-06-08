Украинский депутат: Зеленский больше не считается с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский отказом принимать тела солдат Вооруженных сил Украины показал, что больше не считается с президентом США Дональдом Трампом, сообщил RT экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Опубликован список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

По его словам, Киев не желает тратить 2,2 миллиарда долларов на компенсации семьям погибших. Еще одна причина - медийный эффект из-за того, что соотношение тел было не в пользу Украины. Как указал политик, Киев теряет в 15 раз больше солдат, чем Россия.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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