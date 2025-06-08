По его словам, Киев не желает тратить 2,2 миллиарда долларов на компенсации семьям погибших. Еще одна причина - медийный эффект из-за того, что соотношение тел было не в пользу Украины. Как указал политик, Киев теряет в 15 раз больше солдат, чем Россия.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев не забрал пленных и тела погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

