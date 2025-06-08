СМИ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распространяя слухи об НЛО

По данным издания, руководство Минобороны было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если граждане увидят испытательный полет, например, истребителя-невидимки F-117, который действительно выглядел необычно. Этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни.

Кроме того, в 2024 году был обнародован доклад Пентагона, который был прикрытием, а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

