СМИ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распространяя слухи об НЛО
Как показало расследование, проведенное Пентагоном по поручению Конгресса США, военное ведомство скрывало реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, руководство Минобороны было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если граждане увидят испытательный полет, например, истребителя-невидимки F-117, который действительно выглядел необычно. Этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни.
Кроме того, в 2024 году был обнародован доклад Пентагона, который был прикрытием, а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.
Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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