СМИ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распространяя слухи об НЛО

Как показало расследование, проведенное Пентагоном по поручению Конгресса США, военное ведомство скрывало реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп пообещал опубликовать секретные записи Пентагона с НЛО

По данным издания, руководство Минобороны было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если граждане увидят испытательный полет, например, истребителя-невидимки F-117, который действительно выглядел необычно. Этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни.

Кроме того, в 2024 году был обнародован доклад Пентагона, который был прикрытием, а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НЛОСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры