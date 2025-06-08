Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах

По данным журнала, многие из них были несовершеннолетними на момент домогательств. Одна из возможных жертв заявила, что приставания со стороны знаменитости к несовершеннолетним девушкам «долгое время были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.

В статьи упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Лето. Представители актера отрицают все обвинения.

Ранее стало известно, что Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

