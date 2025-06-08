Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах

Американского актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, сообщает Air Mail.

Джаред Лето заявил, что скучает по слушателям из России

По данным журнала, многие из них были несовершеннолетними на момент домогательств. Одна из возможных жертв заявила, что приставания со стороны знаменитости к несовершеннолетним девушкам «долгое время были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.

В статьи упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Лето. Представители актера отрицают все обвинения.

Ранее стало известно, что Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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