Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах
Американского актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, сообщает Air Mail.
По данным журнала, многие из них были несовершеннолетними на момент домогательств. Одна из возможных жертв заявила, что приставания со стороны знаменитости к несовершеннолетним девушкам «долгое время были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.
В статьи упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Лето. Представители актера отрицают все обвинения.
Ранее стало известно, что Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru