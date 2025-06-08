Указ Путина: Работникам будут снижать премии при дисциплинарном взыскании

Глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания при начислении премий, сообщают «Ведомости».

Из документа следует, что работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания. Размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.

Ранее в Думе предложили платить россиянам за использование личных гаджетов в работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

