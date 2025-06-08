Указ Путина: Работникам будут снижать премии при дисциплинарном взыскании
8 июня 202505:31
Глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания при начислении премий, сообщают «Ведомости».
Из документа следует, что работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания. Размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.
Ранее в Думе предложили платить россиянам за использование личных гаджетов в работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Указ Путина: Работникам будут снижать премии при дисциплинарном взыскании
- СМИ: Трамп вновь называл Маска наркоманом
- Названы вклады и счета, способные принести максимальный доход
- Киркоров рассказал о своем здоровье
- ПВО сбила за три часа десятки украинских дронов
- Два человека пострадали в результате возгорания на новомосковском «Азоте»
- Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с Маском
- Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии телеканала «Муз-ТВ»
- СМИ: Макрон после провала с Путиным переключился на Китай
- Стало известно, кто поставил синяк Илону Маску
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru