Орбан: ЕС использует Украину в качестве «щита»
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X в очередной раз обвинил Европейский союз в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт.
По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. «Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», – указал премьер-министр.
Он отметил, что необходимо переходить от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.
Ранее Орбан заявил, что брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, указал премьер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru