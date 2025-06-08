Орбан: ЕС использует Украину в качестве «щита»

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X в очередной раз обвинил Европейский союз в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт.

Орбан заявил о провале западной стратегии по отношению к России

По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. «Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», – указал премьер-министр.

Он отметил, что необходимо переходить от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.

Ранее Орбан заявил, что брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, указал премьер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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