Орбан: ЕС использует Украину в качестве «щита»

По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. «Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», – указал премьер-министр.

Он отметил, что необходимо переходить от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.

Ранее Орбан заявил, что брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, указал премьер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

