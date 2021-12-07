В столичном МФЦ произошла стрельба
В столичном Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ) «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, сообщает один из Telegram-каналов.
Как отмечает телеканал «РЕН ТВ», нападавший застрелил двух человек. Один из них - сотрудник центра. Трое были ранены, среди них - один ребенок.
Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице в Москве.
Преступника задержали.
Информацию о стрельбе уже подтвердили в ГУ МВД Москвы. Личность стрелка установлена. 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта по поводу маски. Сообщается, что оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами.
На месте работают правоохранительные органы.
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