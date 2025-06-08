Известного тиктокера Лейма задержали в США

В США иммиграционная и таможенная полиция задержала Хаби Лейма - одного из самых известных тиктокеров в мире из Италии, сообщает France-Presse.

Это произошло в Лас-Вегасе из-за истечения срока его визы. 25-летнего молодого человека освободили в день задержания, после чего он добровольно покинул страну.

Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В TikTok у него более 162 млн подписчиков. Его короткие видео без слов высмеивают сложные инструкции и советы в интернете.

