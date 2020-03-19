Адвокат рассказал о защите по делу о фейковых новостях о коронавирусе

«Конечно же, у нас есть закон о распространении недостоверных сведений. Но, если рассматривать аргументы возможной защиты, то уклон надо делать как раз на то, что действительности соответствует. А действительность у всех разная, она из области недоказуемого. То есть нужна статистика, официальная и неофициальная, экспертное мнение и так далее. Но, конечно, нужна и субъективная сторона, которая в ее целях действительно усмотрит или нет создание паники. Возможно, в данном случае она наоборот добивалась каких-то социально-значимых благоприятных последствий», – отмечает юрист.

19 марта в Москве умерла женщина, заразившаяся коронавирусом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В Госдуме, в свою очередь, предложили бороться с врачами, которые выдают прививки от обычного гриппа под видом прививок от коронавируса. В эфире НСН Виталий Милонов разъяснил идею лишать медиков лицензий за такие действия.

