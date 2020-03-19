Адвокат рассказал о защите по делу о фейковых новостях о коронавирусе
Юрист в эфире НСН рассказал, как мог бы оправдать жительницу Приамурья за фейковые новости о коронавирусе
Жительница Приамурья предстанет перед судом из-за того, что распространяла фейковую информацию о числе заразившихся коронавирусом на территории региона. Женщина сообщила, что в городе Свободный есть один больной, тем самым посеяла панику среди местных жителей, уверяют сотрудники ФСБ и полиция.
Адвокат Александр Почуев в эфире НСН предположил, как бы он мог защитить обвиняемую.
«Конечно же, у нас есть закон о распространении недостоверных сведений. Но, если рассматривать аргументы возможной защиты, то уклон надо делать как раз на то, что действительности соответствует. А действительность у всех разная, она из области недоказуемого. То есть нужна статистика, официальная и неофициальная, экспертное мнение и так далее. Но, конечно, нужна и субъективная сторона, которая в ее целях действительно усмотрит или нет создание паники. Возможно, в данном случае она наоборот добивалась каких-то социально-значимых благоприятных последствий», – отмечает юрист.
19 марта в Москве умерла женщина, заразившаяся коронавирусом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
В Госдуме, в свою очередь, предложили бороться с врачами, которые выдают прививки от обычного гриппа под видом прививок от коронавируса. В эфире НСН Виталий Милонов разъяснил идею лишать медиков лицензий за такие действия.
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