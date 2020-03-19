Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса

Прекращение пандемии COVID-19 связано в двуми факторами. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она подчеркнула, что один фактор — это процесс эволюции вируса. Когда вирус живет в человеке, то наступает его (вируса) ослабление, отметила эксперт, добавив, что так происходит и с другими видами вирусов.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет — неизвестно», - пояснила Анча Баранова

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Вторым фактором стане приобретение людьми иммунитета. Баранова рассказала, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым, подчёркивает RT.

Ранее НСН писала, что COVID-19 имеет несколько разновидностей, которые сейчас циркулируют в мире. Такое заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Например, в Италию попала такая форма коронавируса, которая имеет свойство к более быстрому распространению, чем другие.

Согласился с возможностью существования разных подвидов коронавируса COVID-19 в беседе с НСН и эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.

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ФОТО: pixabay.com
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