Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса

Прекращение пандемии COVID-19 связано в двуми факторами. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она подчеркнула, что один фактор — это процесс эволюции вируса. Когда вирус живет в человеке, то наступает его (вируса) ослабление, отметила эксперт, добавив, что так происходит и с другими видами вирусов.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет — неизвестно», - пояснила Анча Баранова