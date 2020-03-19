Пациентка с коронавирусом умерла из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщили в оперативном штабе по столице. Как заявил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц, по результатам вскрытия причиной смерти 79-летней Валентины Зубаревой стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.

При этом, по словам Зайратьянца, на момент смерти изменений в лёгких не было. Тяжёлые сопутствующие хронические заболевания подтвердились. В их числе сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца. По имеющейся информации Зубарева сначала проходила лечение в частной клинике. Однако спустя два дня её перевели в инфекционную больницу? поскольку её тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее причиной смерти пациентки называлась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии.