«Дело Голунова» отрикошетило от Кремля

Объяснений от МВД России по ряду обстоятельств дела против журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова ждут в Кремле. Это касается в том числе публикации недостоверных фотографий: «Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди», - примирительно заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию на официальном сайте главного управления МВД России по Москве фотографий в связи с делом Голунова, только одна из которых была сделана в его квартире.

По словам Пескова, в Кремле «обратили внимание на те исправления, которые были позже опубликованы, и исходят из того, что остается на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении». Делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне уголовного дела журналиста, по словам Пескова, недопустимо. Вместе с тем, дело Голунова - повод для пристального внимания соответствующих служб, в частности, Генпрокуратуры.

В понедельник, меж тем, стало известно, что эксперты МВД не обнаружили в контрольных смывах с рук и срезах ногтей Ивана Голунова следов наркотиков, психотропных и других сильнодействующих веществ. Ранее главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что следов наркотиков не нашли и в анализах журналиста, сданных сразу после задержания.

«Крайне некрасивой историей» назвал обстоятельства дела Голунова полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский. В эфире НСН юрист высказал мнение, что «дело должно резко уйти наверх. Общество ждет от расследования этого «расследования» абсолютной прозрачности и понятности наказания виновных», - заявил г-н Барщевский.

Того же потребовали в совместном заявлении редакции трех известных деловых изданий страны – «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК. Авторы обращения не считают представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, тогда как «обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство». В заявлении указывается, что нельзя исключать связь между задержанием и последующим домашним арестом журналиста с его профессиональной деятельностью. На этих основаниях три самых респектабельных российских СМИ требуют «детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и предоставления данных этой проверки средствам массовой информации», а также неукоснительного соблюдения закона со стороны правоохранительных органов и максимальной прозрачности при проведении расследования. Заканчивается обращение призывом: «Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех».

Мы, НСН, тоже требуем!

