Дело Ивана Голунова дошло до президента

Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту, помещенному под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, - сообщила уполномоченный по правам человека в России. По словам Татьяны Москальковой, которые приводит «Интерфакс», на встрече с главой государства в понедельник она «просила продолжать контроль за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы», - сказала Москалькова. Голунов был задержан полицейскими 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд поместил его под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали большой общественный резонанс. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в связи с делом Голунова остается ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении.

Дело Голунова приобрело небывалый доселе резонанс: в поддержку журналиста выступили федеральные СМИ, общественные деятели, люди культуры и искусства. Три ведущих деловых издания выпустили номера в единой стилистике, впоследствии к ним подключились другие коллеги, разместив на своих интернет-страницах баннеры в поддержку Ивана Голунова. Говоря словами газетного клише советских времен, «старожилы не упомнят».

Коллеги Ивана Голунова по интернет-изданию «Медуза» с момента его задержания высказывали предположение о том, что эти события напрямую связаны с одним из расследований, которыми занимался журналист. Наиболее вероятной причиной называлось расследование о столичном похоронном бизнесе, над которым Голунов работал последнее время. Сам Голунов заявлял, что получал угрозы в связи с работой над этим материалом, и был задержан в тот же день, когда сдал в редакцию черновик. Как заявил «Интерфаксу» главред «Медузы» Иван Колпаков, в его публикации заинтересованы уже более 15 изданий, и сейчас материал дорабатывается тремя сотрудниками «Медузы» и шестью журналистами из других изданий. По его словам, работа может занять несколько недель.

Тем временем, появились разночтения в вопросе о подследственности дела Голунова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в понедельник сообщил «Интерфаксу», что по решению Мосгорпрокуратуры дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Однако позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что уголовное дело журналиста по-прежнему расследует Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве. Вечером понедельника стало известно, что Ивана Голунова доставили туда для проведения следственных действий.

