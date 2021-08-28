1 сентября офлайн. Школьники и студенты возвращаются к учебе

Также министр опроверг заявления о необходимости прививать детей от COVID-19 к 1 сентября, чтобы их пустили в школу.

«Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — цитирует Кравцова Газета.ru.

Учеба в российских вузах начнется в очном формате, а элементы онлайн-формата будут использовать по необходимости, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь со студентами на «Российской креативной неделе».