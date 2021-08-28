1 сентября офлайн. Школьники и студенты возвращаются к учебе
Новый учебный год стартует в России офлайн. Такие решения приняли в Минпросе, Минобрнауке и Роспотребнадзоре.
В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.
Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. При этом глава ведомства заверил, что планов по переводу учащихся на дистанционный формат обучения нет.
Также министр опроверг заявления о необходимости прививать детей от COVID-19 к 1 сентября, чтобы их пустили в школу.
«Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — цитирует Кравцова Газета.ru.
Учеба в российских вузах начнется в очном формате, а элементы онлайн-формата будут использовать по необходимости, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь со студентами на «Российской креативной неделе».
«Первый вывод - тотальный дистант неприемлем, он однозначно ведет к снижению качества высшего образования. Второй вывод - в высшем образовании без потери для качества в разумных пределах могут быть элементы удаленной работы... Третий вывод - надо работать по контуру цифровой работы университетов», - цитирует главу ведомства ТАСС.
Также Фальков заявил, что оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию, сообщает РенТв.
«Вчера оперативный штаб под руководством (вице-премьера - прим. НСН) Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию», - заявил глава ведомства.
Также отмечается, что действие санитарных правил Роспотребнадзора в школах против распространения COVID-19 продлят до конца учебного года. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун, сообщает РИА Новости.
«Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года», - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.
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