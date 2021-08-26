Составлен список городов с самими дорогими цветами перед новым учебным годом

Как оказалось, средняя стоимость букета цветов в августе составила 1096 рублей, а год назад - 984 рубля.

Самый дорогой букет цветов продают в Москве - 1608 рублей. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ (1,57 тысячи рублей). Тюменская область замыкает тройку со средним чеком в 1,39 тысячи рублей.

Самая низкая в стране средняя стоимость букета составляет 678 рублей и зафиксирована в Псковской области. Ненамного дороже цветы в Томской и Кировской областях - 781 и 772 рубля соответственно.

Согласно исследованию, самыми популярными цветами в преддверии нового учебного года стали роза и хризантема.

Как сообщалось, около 30% российских семей планируют потратить на подготовку ребенка к началу учебного года 5-10 тысяч рублей.

