Ректор российского вуза предложил не выдавать дипломы без прививки от COVID-19

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий заявил, что люди, которые отказываются прививаться от коронавируса, не имеют право получать диплом.

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается Солнце», - приводит слова ректора пресс-служба вуза. По его мнению, человек, отказывающийся от вакцинирования не по научным или медицинским основаниям, ведет себя антиобщественно и показывает недостаток образования.

