Рособрнадзор готовит изменения ЕГЭ почти по всем предметам
Рособрнадзор намерен внести изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам, передает РИА Новости.
Однако, заявил глава ведомства Анзор Музаев, корректировки не будут «революционными».
По словам главы ведомства, до 1 сентября опубликуют демоверсии по всем предметам предстоящего ЕГЭ-2022.
«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», - пояснил Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.
Ранее 71% российских учителей назвали современную систему школьного образования устаревшей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной компанией «ЯКласс» совместно с «Сколково».
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