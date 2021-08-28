Рособрнадзор готовит изменения ЕГЭ почти по всем предметам

По словам главы ведомства, до 1 сентября опубликуют демоверсии по всем предметам предстоящего ЕГЭ-2022.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», - пояснил Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.

Ранее 71% российских учителей назвали современную систему школьного образования устаревшей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной компанией «ЯКласс» совместно с «Сколково».

