Учебный год в российских вузах начнется в очном формате

«Этот год будет в традиционном формате», - подчеркнул Фальков.

Министр анонсировал и торжественные мероприятия 1 сентября. Он пояснил, что решения о формате университеты в регионах примут в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По его словам, 98% отечественных вузов начинают учебный год 1 сентября.

