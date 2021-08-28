Учебный год в российских вузах начнется в очном формате
Учеба в российских вузах начнется в очном формате, а элементы онлайн-формата будут использовать по необходимости, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь со студентами на «Российской креативной неделе».
«Этот год будет в традиционном формате», - подчеркнул Фальков.
Министр анонсировал и торжественные мероприятия 1 сентября. Он пояснил, что решения о формате университеты в регионах примут в зависимости от эпидемиологической обстановки.
По его словам, 98% отечественных вузов начинают учебный год 1 сентября.
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