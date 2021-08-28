Учебный год в российских вузах начнется в очном формате

Учеба в российских вузах начнется в очном формате, а элементы онлайн-формата будут использовать по необходимости, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, общаясь со студентами на «Российской креативной неделе».

В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

«Этот год будет в традиционном формате», - подчеркнул Фальков.

Министр анонсировал и торжественные мероприятия 1 сентября. Он пояснил, что решения о формате университеты в регионах примут в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По его словам, 98% отечественных вузов начинают учебный год 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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