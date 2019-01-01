«Перегрелись». Опрос жителей не разрешил проблему храма-на драме

Стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства Храма Святой Екатерины, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что большинство граждан (74%) считает сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма. 58% респондентов считают, что лучше построить храм в другом месте, а 18% жителей города и вовсе выступают против возведения храма в Екатеринбурге. При этом только 10% опрошенных ВЦИОМ жителей Екатеринбурга назвали удачным местом для строительства храма сквер у театра драмы, ранее ставший площадкой массовых протестов.

Изначально местные власти не приняли результаты опроса ВЦИОМ. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городские власти будут проводить собственный опрос, который решит судьбу сквера, где планировалось возвести Храм Святой Екатерины.

Однако через несколько часов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об остановке строительства храма и назвал конфликт исчерпанным. По его словам, результаты опроса ВЦИОМ показали, что при выборе площадки были допущены ошибки, и теперь администрация Екатеринбурга собирает предложения горожан по новому месту строительства храма. Уже после этого будет проведен опрос жителей города, уточнил губернатор. Он добавил, что опрос ВЦИОМ дал основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для возведения храма.

Тем не менее, в РПЦ попытались оспорить результаты опроса ВЦИОМ. Екатеринбургская епархия заявила, что итоги опроса отражают не «действительное положение дел», а «недавнюю перегретость» общества, так как голосование проводилось при «обострении ситуации», когда у сторон не было «возможности представить аргументы». Епархия также отметила, что оказала свое влияние недоинформированность жителей относительно проекта строительства храма. Так, например, не все могли знать, что проект включал в себя благоустройство сквера и городской набережной.

Не стал доверять результатам опроса и протоиерей Всеволод Чаплин. В пресс-центре НСН он заявил, что правильнее было бы провести референдум.