«Перегрелись». Опрос жителей не разрешил проблему храма-на драме
Метания властей и недовольство РПЦ итогами опроса ВЦИОМ о строительстве храма в сквере Екатеринбурга. Подробнее в материале НСН.
Стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства Храма Святой Екатерины, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что большинство граждан (74%) считает сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма. 58% респондентов считают, что лучше построить храм в другом месте, а 18% жителей города и вовсе выступают против возведения храма в Екатеринбурге. При этом только 10% опрошенных ВЦИОМ жителей Екатеринбурга назвали удачным местом для строительства храма сквер у театра драмы, ранее ставший площадкой массовых протестов.
Изначально местные власти не приняли результаты опроса ВЦИОМ. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городские власти будут проводить собственный опрос, который решит судьбу сквера, где планировалось возвести Храм Святой Екатерины.
Однако через несколько часов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об остановке строительства храма и назвал конфликт исчерпанным. По его словам, результаты опроса ВЦИОМ показали, что при выборе площадки были допущены ошибки, и теперь администрация Екатеринбурга собирает предложения горожан по новому месту строительства храма. Уже после этого будет проведен опрос жителей города, уточнил губернатор. Он добавил, что опрос ВЦИОМ дал основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для возведения храма.
Тем не менее, в РПЦ попытались оспорить результаты опроса ВЦИОМ. Екатеринбургская епархия заявила, что итоги опроса отражают не «действительное положение дел», а «недавнюю перегретость» общества, так как голосование проводилось при «обострении ситуации», когда у сторон не было «возможности представить аргументы». Епархия также отметила, что оказала свое влияние недоинформированность жителей относительно проекта строительства храма. Так, например, не все могли знать, что проект включал в себя благоустройство сквера и городской набережной.
Не стал доверять результатам опроса и протоиерей Всеволод Чаплин. В пресс-центре НСН он заявил, что правильнее было бы провести референдум.
«Я не доверяю данным социологических опросов, потому что очень многое зависит от формулировки вопроса и ряда других факторов. Я считаю, что нужно очень серьёзно поставить вопрос о том, проводить новое исследование или референдум. Я считаю, что в России референдумов должно быть больше. Прямое мнение народа очень полезно бывает узнать», — заметил Чаплин.
Неоднозначная реакция представителей власти и церкви на результаты социологического опроса, который должен был вроде поставить точку в нашумевшем противостоянии, заставляет в очередной раз задуматься о проблемах коммуникации с жителями региона. Так, генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что всей этой ситуации можно было избежать.
«На лицо то, что имеем дело с системой коммуникационных ошибок, что со стороны власти, что со стороны церкви, так и со стороны противников. В этом смысле это разговор людей, которые, на мой взгляд, в какой-то момент потеряли язык и неспособны договариваться, и нет площадок для того, чтобы это делать. Можно ли было решать эту ситуацию по-другому? Да, на мой взгляд, конечно, можно, не доводя это до той ситуации, которая возникла сейчас. То, что возникает искушение использовать ситуацию, подогревать ее искусственно, это мы видим в репортажах, которые есть. Есть и политические деятели, и общественники, и многие другие, которые хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы нарастить и капитализировать свое влияние», — отметил политолог.
Ранее в пресс-центре НСН были озвучены предварительные итоги опроса общественного мнения, проведённого исследовательским центром «Диксурс». Как рассказал руководитель Исследовательского центра «ДИСКУРС» Роман Кузнецов, 55,9% опрошенных высказались против строительства храма, 16,4% затруднились ответить, а 17,2% поддержали строительство храма на месте сквера у театра драмы.
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