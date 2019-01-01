Системный сбой. Политолог о причинах противостояния в Екатеринбурге
Глава Центра стратегического планирования рассказал НСН, кто пытается нажиться на протестах против строительства храма в уральском городе.
Власти Свердловской области предложат жителям Екатеринбурга перечень новых возможных мест для строительствa хрaмa святой Екaтерине. Об этом говорится в обрaщении глaвы регионa Евгения Куйвaшевa к местным жителям. По его словам, в городе «обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма», и допущенные ошибки, в том числе со стороны губернатора Куйвашева, должны быть признаны и исправлены. «Где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — подчеркнул глава Свердловской области.
Ранее генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что послужило причиной нашумевшего на всю страну конфликта в уральском городе.
«На лицо то, что имеем дело с системой коммуникационных ошибок, что со стороны власти, что со стороны церкви, так и со стороны противников. В этом смысле это разговор людей, которые, на мой взгляд, в какой-то момент потеряли язык и неспособны договариваться, и нет площадок для того, чтобы это делать. Можно ли было решать эту ситуацию по-другому? Да, на мой взгляд, конечно, можно, не доводя это до той ситуации, которая возникла сейчас. То, что возникает искушение использовать ситуацию, подогревать ее искусственно, это мы видим в репортажах, которые есть. Есть и политические деятели, и общественники, и многие другие, которые хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы нарастить и капитализировать свое влияние», — отметил политолог.
Напомним, в Екaтеринбурге с 13 мaя проходят несоглaсовaнные aкции, связaнные с выбором местa строительствa хрaмa в сквере. Всего с моментa нaчaлa протестов были зaдержaны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток aдминистрaтивного aрестa. 16 мaя президент России Влaдимир Путин зaявил о необходимости провести по резонансному событию опрос горожaн.
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