Системный сбой. Политолог о причинах противостояния в Екатеринбурге

«На лицо то, что имеем дело с системой коммуникационных ошибок, что со стороны власти, что со стороны церкви, так и со стороны противников. В этом смысле это разговор людей, которые, на мой взгляд, в какой-то момент потеряли язык и неспособны договариваться, и нет площадок для того, чтобы это делать. Можно ли было решать эту ситуацию по-другому? Да, на мой взгляд, конечно, можно, не доводя это до той ситуации, которая возникла сейчас. То, что возникает искушение использовать ситуацию, подогревать ее искусственно, это мы видим в репортажах, которые есть. Есть и политические деятели, и общественники, и многие другие, которые хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы нарастить и капитализировать свое влияние», — отметил политолог.

Напомним, в Екaтеринбурге с 13 мaя проходят несоглaсовaнные aкции, связaнные с выбором местa строительствa хрaмa в сквере. Всего с моментa нaчaлa протестов были зaдержaны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток aдминистрaтивного aрестa. 16 мaя президент России Влaдимир Путин зaявил о необходимости провести по резонансному событию опрос горожaн.

