Чаплин напомнил о пользе референдумов властям Екатеринбурга

В Екатеринбурге противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы намерены подать заявку на проведение референдума. Власти меж тем указывают общественникам на дороговизну подобного решения конфликта, предлагая вместо плебисцита опрос общественного мнения.

Протоиерей Всеволод Чаплин в пресс-центре НСН заявил, что не склонен доверять данным опросов, и призвал всерьёз задуматься о референдуме.