Чаплин напомнил о пользе референдумов властям Екатеринбурга
Протоиерей заявил НСН, что не доверят соцопросам, и предложил задуматься о решении конфликта по поводу строительства храма с помощью плебисцита.
В Екатеринбурге противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы намерены подать заявку на проведение референдума. Власти меж тем указывают общественникам на дороговизну подобного решения конфликта, предлагая вместо плебисцита опрос общественного мнения.
Протоиерей Всеволод Чаплин в пресс-центре НСН заявил, что не склонен доверять данным опросов, и призвал всерьёз задуматься о референдуме.
«Я не доверяю данным социологических опросов, потому что очень многое зависит от формулировки вопроса и ряда других факторов. Я считаю, что нужно очень серьёзно поставить вопрос о том, проводить новое исследование или референдум. Я считаю, что в России референдумов должно быть больше. Прямое мнение народа очень полезно бывает узнать», — заметил Чаплин.
Ранее в эфире НСН были озвучены предварительные итоги опроса общественного мнения, проведённого исследовательским центром «Диксурс».
Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты, поводом для которых стало строительство собора Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Акции продолжались в течение недели, сопровождаясь столкновениями с ОМОНом, массовыми задержаниями и разрушением ограждения места строительства участниками митингов.
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