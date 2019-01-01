Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
Руководитель Исследовательского центра «Дискурс» Роман Кузнецов озвучил НСН результаты опроса и рассказал о методах исследования.
В Екатеринбурге проведён опрос общественного мнения горожан по поводу строительства храма на месте сквера у театра драмы. Исследовательский центр «Дискурс» презентовал предварительные итоги опроса в пресс-центре НСН.
Руководитель Исследовательского центра «ДИСКУРС» Роман Кузнецов озвучил результаты и рассказал о методах опроса.
«Мы опросили 690 человек, старше 14 лет. Цель – оценить отношение жителей к строительству храма, узнать об информированности населения и выявить его отношение. Был проведён телефонный опрос, номера выбирались случайно. Опрос проходил с 17 по 20 мая с 9:00 до 21:00. В итоге была 31 тысяча звонков. Примерно 4 тысячи были приняты как дозвоны – состоялась коммуникация. Примерно 2500 отказались участвовать в опросе. 900 человек не подошли по квотам, и в итоге 690 человек ответили на все вопросы анкеты», — рассказал Кузнецов.
По его словам, в анкете было пять вопросов: «В каком городе вы проживаете?», возраст, пол, «В каком районе Екатеринбурга проживаете?» и в конце — «Знаете ли вы о том, что происходит, и как к этому относитесь?». По итогам исследования большая часть опрошенных высказалась против строительства храма.
«55,9% — против строительства храма. 16,4% — затрудняюсь ответить. 17,2% — поддерживает строительство храма. 10,4% — ответили «мне всё равно», — озвучил итоги Кузнецов.
Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты, поводом для которых стало строительство собора Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Акции продолжались в течение недели, сопровождаясь столкновениями с ОМОНом, массовыми задержаниями и разрушением ограждения места строительства участниками митингов.
Отметим, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда президент РФ Владимир Путин предложил решение — провести опрос местных жителей на тему строительства храма. Власти региона начали проработку опроса, а также демонтировали ограждение вокруг стойки. Тем временем сторонники сохранения сквера ведут работу по подготовке к проведению референдума. Они собираются подать заявку в избирательную комиссию города для регистрации инициативной группы для проведения плебисцита.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о проведении референдума по храму
- Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в домашнем насилии
- Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
- Матвиенко лично прокомментировала увольнения в «Коммерсанте»
- В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая судьбе сквера и храма в Екатеринбурге