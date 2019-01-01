Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты, поводом для которых стало строительство собора Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Акции продолжались в течение недели, сопровождаясь столкновениями с ОМОНом, массовыми задержаниями и разрушением ограждения места строительства участниками митингов.

Отметим, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда президент РФ Владимир Путин предложил решение — провести опрос местных жителей на тему строительства храма. Власти региона начали проработку опроса, а также демонтировали ограждение вокруг стойки. Тем временем сторонники сохранения сквера ведут работу по подготовке к проведению референдума. Они собираются подать заявку в избирательную комиссию города для регистрации инициативной группы для проведения плебисцита.

