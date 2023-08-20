ВСУ нанесли более 150 ударов по Белгородской области

В Белгородском районе в селе Петровка после обстрела повреждена линии электропередачи. На ферме в Майском сельском поселении осколками посечены крыша, фасад и ворота. Также в результате работы ПВО повреждены крыша гаража в поселке Разумное и крыша теплицы - в селе Нижний Ольшанец.



«В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий», - написал Гладков.

Кроме того, окраину поселка Горьковский в Грайворонском городском округе ВСУ также атаковали с помощью дрона-камикадзе.

По данным Вячеслава Гладкова, ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

Накануне на подлете к Белгороду российские средства ПВО сбили воздушную цель напоминает «Радиоточка НСН».

