ВСУ нанесли более 150 ударов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины в субботу нанесли удары по шести районам Белгородской области. Всего было выпущено 156 нарядов. Также два села атаковали дроны-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 20 августа, в воскресенье.

Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе

В Белгородском районе в селе Петровка после обстрела повреждена линии электропередачи. На ферме в Майском сельском поселении осколками посечены крыша, фасад и ворота. Также в результате работы ПВО повреждены крыша гаража в поселке Разумное и крыша теплицы - в селе Нижний Ольшанец.

«В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий», - написал Гладков.

Кроме того, окраину поселка Горьковский в Грайворонском городском округе ВСУ также атаковали с помощью дрона-камикадзе.

По данным Вячеслава Гладкова, ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

Накануне на подлете к Белгороду российские средства ПВО сбили воздушную цель напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ДроныАтакаОбстрелВСУБелгородская область

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