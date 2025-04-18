Госдума предложила ежегодно переносить выходной на понедельник, следующий за Пасхой

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым направили на заключение в кабмин РФ проект закона о закреплении обязанности правительства с 2026 года ежегодно переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, сообщает РИА Новости.

Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%

Речь идет о том случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем. По словам депутатов, инициатива позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.

Было бы хорошо сделать выходной всю неделю, предшествующую Пасхе, и неделю после нее, чтобы люди могли подготовиться к празднику и настроиться на него. Такое мнение в пресс-центре НСН выразил священник Русской православной церкви иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВыходныеПасхаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры