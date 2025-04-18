Госдума предложила ежегодно переносить выходной на понедельник, следующий за Пасхой
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым направили на заключение в кабмин РФ проект закона о закреплении обязанности правительства с 2026 года ежегодно переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, сообщает РИА Новости.
Речь идет о том случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем. По словам депутатов, инициатива позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.
Было бы хорошо сделать выходной всю неделю, предшествующую Пасхе, и неделю после нее, чтобы люди могли подготовиться к празднику и настроиться на него. Такое мнение в пресс-центре НСН выразил священник Русской православной церкви иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru