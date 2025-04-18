СМИ: Польские власти скрывают факт взрыва в варшавском аэропорту
Власти Польши более недели скрывают факт взрыва в аэропорту Варшавы, сообщает RadioZet.
По данным радиостанции, он произошел 6 апреля. Инцидент случился во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале воздушной гавани - внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар.
В письме польским аэропортам компания по вывозу мусора написала, что вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
Причины взрыва и тип материалов остаются неизвестными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru