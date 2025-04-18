СМИ: Польские власти скрывают факт взрыва в варшавском аэропорту

Власти Польши более недели скрывают факт взрыва в аэропорту Варшавы, сообщает RadioZet.

По данным радиостанции, он произошел 6 апреля. Инцидент случился во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале воздушной гавани - внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар.

В письме польским аэропортам компания по вывозу мусора написала, что вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Причины взрыва и тип материалов остаются неизвестными.

