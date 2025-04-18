«То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах», — сказал премьер-министр. По его словам, президент США Дональд Трамп преподносит выход из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение от «очень серьезного поражения».

При этом европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну, в которую втянули Европу.

Ранее Орбан заявил, что Европа развалится в скором времени, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

