Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить сделку

Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила в Facebook (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США еще не готово

По ее словам, документ подтверждает намерение двух стран «финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам». Отмечается, что осталось завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина

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