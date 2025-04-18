Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить сделку
Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила в Facebook (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, документ подтверждает намерение двух стран «финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам». Отмечается, что осталось завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru