Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить сделку

По ее словам, документ подтверждает намерение двух стран «финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам». Отмечается, что осталось завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

