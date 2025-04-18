Небензя: Запад не захотел давить на Украину по теме ударов по энергоинфраструктуре

По его словам, западным сторонникам Киева был поставлен вопрос, готовы ли они оказать давление украинские власти и заставить президента Владимира Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре, однако четкого ответа не последовало.

Дипломат отметил, что пока никаких новых указаний президента России относительно статуса моратория издано не было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок моратория на удары по объектам энергетики скоро истечёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

