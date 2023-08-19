Средства ПВО сбили воздушную цель на Белгородом

Лавров: РФ видит свою миссию в выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений МО: самолет получил повреждение в результате атаки украинского дрона на аэродром в Новгородской области Шольц: возвращение Трампа на пост президента США маловероятно ФАС: началась проверка обоснованности цен на птичье мясо в РФ Вильфанд: на юге России столбики термометров поднимутся до +33…+39 градусов