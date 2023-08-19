Средства ПВО сбили воздушную цель на Белгородом
19 августа 202314:10
На подлете к Белгороду российские средства ПВО сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru