Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе
17 августа 202323:25
В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что дрон сбили над селом Никольское. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил Гладков.
Средства ПВО в понедельник сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru