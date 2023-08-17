Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор уточнил, что дрон сбили над селом Никольское. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил Гладков.

Средства ПВО в понедельник сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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