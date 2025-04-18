Слуцкий заявил, что Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, обвиняя Уиткоффа
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять «палки в колеса» переговорного процесса по разрешению конфликта, обвиняя спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов», сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По словам депутата, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа – затягивание процесса урегулирования, чтобы продолжить войну до последнего украинца.
Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Зеленский после этого обвинил спецпосланника в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов России.
Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта. Рубио передал российской стороне позицию президента Дональда Трампа, заключающуюся в стремлении к завершению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru