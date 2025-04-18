По словам депутата, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа – затягивание процесса урегулирования, чтобы продолжить войну до последнего украинца.

Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Зеленский после этого обвинил спецпосланника в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов России.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта. Рубио передал российской стороне позицию президента Дональда Трампа, заключающуюся в стремлении к завершению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

